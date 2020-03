Uni-Vorlesungsreihe für Nicht-Studenten startet

Das offene Angebot der HRW umfasst in diesem Jahr zehn Veranstaltungen - vier davon laufen am Campus hier bei uns in Mülheim, die anderen in Bottrop und Oberhausen. Ziel des "Studium Generale" ist es, zur Allgemeinbildung beizutragen und dem breiten Publikum geeignete Forschungsarbeit näher zu bringen. Die erste Veranstaltung heute bei uns in Mülheim heißt "HRW Kids". Sie bietet Infos und Experimente für Grundschulkinder. Am 22. April sind die Großen dran. Dann geht es am Mülheimer Campus um den Klimawandel, am 3. Juni um die Integration von Geflüchteten und am 9. Dezember um die Digitalisierung der Arbeitswelt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer hingehen möchte, sollte sich aber vorab anmelden. Alle Veranstaltungen und alle Infos gibt es hier:

https://www.hochschule-ruhr-west.de/die-hrw/studium-generale/