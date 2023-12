Umweltministerium: Keine Entwarnung beim Hochwasser

Das Hochwasser an der Ruhr ist weiter auf dem Rückzug. Im Vergleich zum 1. Weihnachtstag liegt der Pegel am Messpunkt Mülheim fast einen Meter niedriger. Entwarnung will das Umweltministerium trotzdem nicht geben. Das wurde heute im Gespräch Radio Mülheim deutlich.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services