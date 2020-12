Umleitungen und Verspätungen wg Streckensperrung zw DU und E

Ab heute müssen Mülheimer Bahnpendler wieder mehr Geduld haben. Denn die Hauptstrecke der Bahn zwischen Duisburg und Essen ist seit gestern Abend mal wieder gesperrt. Züge fallen aus, werden durch Busse ersetzt oder umgeleitet. In den nächsten vier Tagen wird am neuen elektronischen Stellwerk in Duisburg gearbeitet. Außerdem sollen zwei beschädigte Eisenbahnbrücken nach dem Tanklasterunfall Mitte September bei Styrum abgerissen und eine Behelfsbrücke aufgebaut werden.

