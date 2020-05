Umfrage: Während Corona-Pandemie - wie kommt ihr jetzt zur Arbeit?

Verkehrsverbände in ganz NRW verzeichnen auch im Mai deutlich weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen. Covid-19 hat die Denkweise vieler Menschen verändert. Sie meiden Menschenansammlungen, die es im ÖPNV geben kann, wenn zum Beispiel die Bahn vollbesetzt ist. Deshalb steigen viele dann doch lieber auf das eigene Auto um. Oder - und das ist ein weiterer Trend - sie kommen mit dem Fahrrad zur Arbeitsstelle. Wir wollen deshalb in dieser Umfrage von euch wissen: Wie kommt ihr in Zeiten von Corona zur Arbeit?