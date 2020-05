Umfrage: Habt ihr überhaupt Lust auf Urlaub in diesem Sommer?

Sicherheitsabstände am Strand, Mundschutz beim Shoppen, keine Buffets in Hotelanlagen, Bars und Diskotheken (wohl) geschlossen: Das sind nur ein paar Regeln und Maßnahmen, auf die in diesem Sommer besonders geachtet werden muss. Außerdem gelten für alle Länder in der EU ab dem 15. Juni laut Bundesaußenminister Heiko Maas wohl keine Reisewarnungen mehr, doch das Coronavirus könnte trotzdem an jeder Ecke lauern. Vergeht einem da nicht die Lust oder ist das am Ende nicht egal? Wie steht ihr zum Thema Urlaub im Corona-Sommer 2020? Stimmt hier ab.