Um 11 Uhr heulen die Sirenen

Mülheim beteiligt sich heute um 11 Uhr am bundesweiten Probealarm. Im Abstand von mehreren Minuten werden die Sirenen im Stadtgebiet 3 Mal Warn- und Entwarnungs-Töne senden. 34 der 37 geplanten Sirenen auf Mülheimer Stadtgebiet sind betriebsbereit, sagt die Feuerwehr. In Zukunft könnten wir so vor Gefahren oder Naturkatastrophen gewarnt werden.

© Tanja Schwarze - Radio Mülheim