Überfall auf Tankstelle in Styrum

Mit seiner Beute konnte er in Richtung Penny fliehen, sagt die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte sie den Täter bislang nicht schnappen. Möglicherweise ist er nach kurzer Flucht zu Fuß auch mit einem Auto weggefahren. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und etwas pummelig. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellbraune Jogginghose und hatte ein Tuch vor dem Gesicht. Die Beute verstaute er in einem schwarzen Stoffbeutel. Wer heute früh gegen halb fünf etwas Verdächtiges in Styrum beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei.





Polizei Essen/Mülheim

Tel. 0201 / 829 - 0