Über 2000 neue Coronafälle in einer Woche

Gerade auch in Schulen und Kindergärten sind in den vergangenen Tagen die Infiziertenzahlen deutlich angestiegen. Gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt in Mülheim die 7-Tage-Inzidenz heute bei 1255,5. Das ist ähnlich wie gestern. Die Hospitalisierungsrate für NRW liegt heute bei 3,91. Mehr Infos gibt’s hier.