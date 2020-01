Trinkwasser jetzt teurer

Neben dem Preis fürs Wasser geht auch der Systempreis nach oben, der an die Zahl der Wohnungen in einem Gebäude gekoppelt ist. RWW liefert Kostenbeispiele: Ein Einfamilienhaushalt, der im Jahr durchschnittlich 100 Kubikmeter Wasser verbraucht, zahlt im Monat rund 1,30 Euro mehr. In Mehrfamilienhäusern mit einem Verbrauch von 90 Kubikmetern Trinkwasser liegen die Mehrkosten unter einem Euro im Monat.

RWW gibt die Kosten weiter

In den letzten Jahren hatte RWW die Preise stabil gehalten. Jetzt gibt der Wasserversorger die gestiegenen Kosten an die Kunden weiter - zum Beispiel für Personal, Energie und die EEG-Umlage zum Ausbau erneuerbarer Energien.