Tretboot-Konzerte auf der Ruhr

Die Veranstaltung findet in der Innenstadt am Ruhrbahnia-Hafen statt. Wer dabei sein möchte, zahlt als Eintritt die Miete für´s Tretboot bei Ruhr-Boote. Eine weitere Veranstaltung ist Montag (6.9.) um 17 Uhr geplant. Die in Oberhausen geborene Musikerin Elisa Kühnl tritt mit einer Stimmperformance auf. Organisiert hat die Tretboot-Konzerte die Gesellschaft für Neue Musik Ruhr aus Essen. Ihr Ziel ist es, das Verständnis für zeitgenössische Musik zu fördern.