Trendsport Calisthenics wieder zu Gast in Mülheim

Bei Calisthenics wird fast ausschließlich mit dem eigenem Körpergewicht an Geräten traniert. Mit vielen Wiederholungen sollen Kraft, Technik und Ausdauer geförderdert werden. Bei dem heutigen Wettkampf treten die Teilnehmer in drei Klassen an: Juniors (12-17 Jahre), Actives (18-36 Jahre) und (ab 37 Jahren). Neben der Altersklassenwertung wird bei den männlichen Actives zwischen drei und den weiblichen Actives zwischen zwei Gewichtsklassen unterschieden. Die Gewinner bekommen gesponsorte Sachpreise. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Mitmach-Challenges und Freestyle-Performances. Bei uns in Mülheim gibt es mittlerweile vier Calisthenics-Anlagen, die kostenlos von allen genutzt werden: Das „Outdoorgym Kahlenberg“, das „Outdoorgym Styrum“ sowie Anlagen auf den Schulhöfen des Gymnasiums Heißen sowie der Realschule Stadtmitte.