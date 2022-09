Trauerflor am Rathaus

Auch bei uns in Mülheim werden die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt oder mit einem schwarzen Trauerflor versehen. Die Anordnung betrifft alle Dienstgebäude des Landes, der Städte und weiteren Anstalten und Stiftungen, die unter Landesaufsicht stehen. Die Trauerfeier für die jüngst verstorbene britische Königin beginnt zur Mittagszeit. Schon am 9. September, einen Tag nach dem Tod der Queen, hatte Oberbürgermeister Marc Buchholz Trauerbeflaggung für das Rathaus angeordnet.