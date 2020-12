Traditioneller Nikolaus-Einflug diesmal digital

Der Nikolaus fliegt in diesem Jahr coronabedingt nur digital in Mülheim ein. Leider kann die traditionelle Aktion von Feuerwehr, Mülheimer Stadtmarketing und verschiedenen Hilfsorganisationen am Medienhaus in der Innenstadt dieses Mal nicht wie gewohnt ablaufen.

© Martin Moeller/FUNKE Foto Services