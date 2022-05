Tourismus lässt Corona-Einbruch hinter sich

1.203.337 Übernachtungen wurden gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das laut Ruhr Tourismus GmbH ein deutliches Plus von 122,6 Prozent. Auch die enormen Verluste im Vergleich zum Vor-Corona Jahr 2019 konnten deutlicher als in den vorherigen Monaten reduziert werden, heißt es. Die Zahl ausländischer Gäste wächst ebenfalls weiter überdurchschnittlich stark an und weist bei den Übernachtungen von Januar bis März 2022 ein Plus von knapp 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus.