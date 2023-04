Tourismus-Förderer im Ruhrgebiet feiern Jubiläum

Das scheint gelungen zu sein. Seit der Gründung hat sich die Zahl der Gäste von knapp über zwei Millionen auf mehr als vier Millionen verdoppelt, heißt es in der Bilanz. Verdoppelt habe sich auch die Zahl der Übernachtungen auf über acht Millionen. Das Niveau von vor der Pandemie ist noch nicht wieder ganz erreicht, aber man sei auf einem guten Weg. Der Tourismus im Revier erwirtschafte mittlerweile einen Umsatz von jährlich etwa acht Milliarden Euro. Die Ruhr Tourismus führt die Steigerung auch auf Veranstaltungen wie die ExtraSchicht und den Tag der Trinkhallen oder Angebote wie die RuhrTop.Card zurück. In den nächsten Jahren würde weiter an den großen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit gearbeitet.