Tödlicher Alkoholkonsum

Demnach sind in Mülheim von insgesamt 35 Drogentoten 32 durch Alkoholmissbrauch gestorben. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken, im Zehn-Jahres-Vergleich aber deutlich angestiegen. So hatten wir 2018 sogar 14 Drogentote mehr als noch vor zehn Jahren. Generell machen die Drogentoten 1,6 Prozent aller Verstorbenen bei uns in der Stadt aus.