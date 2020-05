Tipps für Urlaub in Deutschland

Wie wäre es mit Urlaub im Schwarzwald? Dort gibt es Wälder, Seen und Berge. Und als nächste größere Stadt ist Freiburg nicht weit. Auch der Spreewald hinter Berlin ist schön. Die Landschaft ist durchzogen von Mooren, Auen und kleinen Flüssen, auf denen Urlauber Kajak fahren können. Wer nicht so weit weg will, findet auch tolle Urlaubsziele im Sauerland oder im Teutoburger Wald. Wegen der Corona-Krise sind Hotels aktuell nicht so beliebt. Viele von uns nehmen stattdessen Ferienwohnungen, heißt es von den Buchungsportalen.