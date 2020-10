Tierquälerei: Tauben in Karton ausgesetzt

Der Karton stand in einem Gehege am Eingangstor des Besucherbereichs. Darauf ein Zettel: "Ein Geschenk! Diese Tauben sind zu wertvoll, um getötet zu werden!" In dem Karton befanden sich vier große Tauben. Der Karton war aber viel zu klein, sagt der Arche-Park. Außerdem habe es nur sechs kleine Luftlöcher gegeben. Die Tauben hätten die Nacht in dem Karton wahrscheinlich nicht überlebt. Die Tiere wurden deshalb über Nacht im Arche Park untergebracht und heute Morgen dem Tierheim übergeben.

Zeugen gesucht

Der Arche-Park sagt, dass es sich nicht um ein "Geschenk" handelt, sondern um Tierquälerei. Deshalb wird eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Der Karton wurde wahrscheinlich am Dienstag (13. Oktober) zwischen 15 und 16 Uhr im Arche-Park abgestellt. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich unter 0208 455 6705 melden.