Tiere in der Corona-Krise

Am größten ist das Plus in Essen. Innerhalb von zwei Jahren sind hier die Anmeldungen um fast 11 Prozent rauf gegangen. Aber auch in den anderen Städten im Revier sieht es ähnlich aus. Das stellt unter anderem die Tierheime vor Probleme. Offenbar merken viele Menschen, dass sie mit ihrem Haustier nicht klar kommen und geben es wieder zurück. Das Tierheim in Gelsenkirchen nimmt deswegen derzeit keine neuen Tiere auf. Die Kapazitäten seien erschöpft. Man kann sich dort immerhin auf eine Warteliste setzen lassen.