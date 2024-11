Ticketverkauf für medl-Nacht der Sieger beginnt

Sie sind nur online zu bekommen. Ein Ticket kostet ab 30 Euro. Ermäßigungen gibt es für Kinder und Jugendliche. Das Event läuft am 22. März 2025 in der Westenergie Sporthalle. Es gehört zu den größten und bekanntesten in Mülheim. An dem Abend werden Mülheimer Sportlerinnen und Sportler für besondere Leistungen geehrt. Drumherum gibt's ein großes Showprogramm mit Akrobatik, Comedy und Sport. Erwartet werden rund 2.000 Zuschauer.