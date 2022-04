Tickets für Saisonstart der Weißen Flotte

Die erste Abfahrt ist an Karfreitag um 11 Uhr am Mülheimer Wasserbahnhof. In der Vorsaison bis zum 29. April gibt es weniger Abfahrtszeiten als zur Hauptsaison. Der reguläre Linienfahrplan gilt dann wieder ab Sonntag, den 30. April. In den nächsten zwei Wochen gibt es noch Familienkarten zu einem reduzierten Preis, für 25 statt 34 Euro. Mitfahren können hier zwei Kinder und zwei Erwachsene. Am Ostersonntag startet außerdem die erste Tageskreuzfahrt in Richtung Duisburg. Abgelegt wird um 10 Uhr am Stadtsteiger Ruhrpromenade. Tickets gibt es für 31,50 Euro online und in der Touristinfo. Mehr Infos unter www.weisse-flotte-muelheim.de