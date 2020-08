"Theo" ist wieder in der Luft

Gäste dürfen im Moment wegen Corona nicht mit, sagt die Luftschiffgesellschaft WDL. Erst mal laufen nur Werbeflüge. Aktuell ist auf einer Seite von "Theo" Sparkassen-Werbung zu sehen, auf der anderen Seite welche für den Regionalverband Ruhr. Die WDL hofft, dass ab Oktober auch wieder Gäste mit an Bord dürfen. Das Luftschiff war seit Anfang November in seiner Halle auf dem Flughafen Essen/Mülheim. Eigentlich hätte es im März in die Saison starten sollen. Wegen des Corona-Lockdowns war das nicht möglich. Für die WDL ist heute ein ganz besonderer Tag: Am 12. August 1972 war das erste Luftschiff des Unternehmens am Flughafen Essen/Mülheim gestartet. Es hieß "Der fliegende Musketier".

Luftschiff "Theo"