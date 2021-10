"Theo" geht vorzeitig in die Winterpause

Üblicherweise werden im Oktober noch ein paar Rundflüge angeboten. Das ist in diesem Jahr nicht mehr möglich, weil Fachpersonal fehlt. Das Problem zieht sich schon über Monate. Zuletzt war Theo im Juli in die Luft gegangen. Seitdem plagen den Betreiber Personalsorgen. Mehr als ein Drittel der Mannschaft war zwischenzeitlich nicht an Bord. Jetzt sind wir gerade dabei, neue Leute auszubilden, heißt es. Auch deswegen lohne sich ein Start nicht mehr. Damit das Luftschiff abheben kann werden immer 25 Leute gebraucht. Sie müssen alle beim Luftfahrt-Bundesamt gemeldet, zertifiziert und qualifiziert sein. Den Winter über bleibt Theo in der WDL-Halle. Er soll für verschiedene Veranstaltungen als Kulisse dienen.