Theo dreht die ersten Runden

Die sogenannten "Werkstattflüge" finden ohne Passagiere statt, sagt die WDL Luftschiffgesellschaft. Das bleibt auch die nächsten Wochen noch so. Ende Mai will Theo dann die Rundflugsaison starten. Dafür hat die WDL ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Geplant sind Rundflüge mit sechs Personen. Die Passagiere sollen vorher an der Corona-Schnelltest-Station am Flughafen getestet werden. Ist das Ergebnis negativ, dürfen sie mit. In der Gondel bleiben beim Flug zum Lüften Fenster geöffnet. Passagiere müssen Masken tragen. Der Platz neben dem Piloten soll frei bleiben. Ob das so klappt, wie wir uns das überlegt haben, hängt natürlich von der aktuellen Corona-Lage ab, heißt es von der Luftschiffgesellschaft. Im Juni geht Theo dann auf Reisen. Das Luftschiff ist dann zehn Tage in Erfurt und macht Werbung für die Bundesgartenschau.