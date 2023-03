Theater bietet "Blind Date" mit den "Stücken" an

Für die "Stücke" gibt es ein Blind Date-Abo. Dabei kann man bereits für die ersten drei Vorstellungen reservieren, ohne zu wissen, was gezeigt wird. Dafür gibt es 20 Prozent Rabatt auf die Ticketpreise. Das Abo gilt für die Festivaleröffnung am Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr in der Stadthalle sowie die Gastspiele am 15. Mai, 19.30 Uhr im Theater an der Ruhr und am 16. Mai, 19.30 Uhr in der Stadthalle. In der günstigsten Preiskategorie für Erwachsene wäre laut Veranstalter der Gesamtpreis 57,60 Euro statt 72,- Euro. Wer das Blind Date mit den Mülheimer Theatertagen buchen will, kann bis zum 20. März an link@stuecke.de mailen und seine Adresse, eine Telefonnummer und die gewünschte Kartenzahl und Platzkategorie angeben. Die Tickets kommen dann ab dem 22. März per Post nach Hause. Die 48. Mülheimer Theatertage laufen bis zum 3. Juni.