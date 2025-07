The World of Hans Zimmer - "The Immersive Symphony" und "A New Dimension"

"The Immersive Symphony"

Als musikalischer Leiter und Kurator zeichnet der Meister persönlich maßgeblich für die "World of Hans Zimmer"- Produktionen verantwortlich, auch wenn er dabei nicht selbst auf der Bühne steht.

"The Immersive Symphony" ist der jüngste Neuzugang der international gefeierten Konzertreihe. Nach der umjubelten Weltpremiere im Januar 2025 im Metronom Theater Oberhausen geht dieses neue Show-Juwel im Frühjahr 2026 endlich auf Tournee.

Herausragende Solistinnen und Solisten aus Zimmers Talentschmiede sowie das "World of Hans Zimmer Orchestra" erwecken Zimmers weltberühmte Melodien aus Filmen wie "Dune", "Inception", "Der König der Löwen" und "Gladiator" zum Leben und sorgen für zahlreiche Gänsehautmomente. Fesselndes Lichtdesign, atemberaubende visuelle Effekte und der unvergleichlich-originale Hans Zimmer-Klangteppich ziehen die Zuschauer in ihren Bann und lassen sie zu einem integralen Teil dieser magischen Konzert-Atmosphäre werden.

Fans von Hans Zimmers Musik haben im Frühjahr 2026 die einmalige Gelegenheit, in diese facettenreiche und magische Welt einzutauchen und das musikalische Genie des legendären Komponisten wie nie zuvor zu erleben.

Wir präsentieren folgende Termine:

Tickets für den 20.03.2026 19:30 Uhr Halle/Westfalen - OWL Arena

Tickets für den 24.03.2026 19:30 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 25.03.2026 19:30 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 26.03.2026 19:30 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 27.03.2026 19:30 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 28.03.2026 14:00 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 28.03.2026 19:30 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 29.03.2026 14:00 Uhr Oberhausen - Metronom Theater

Tickets für den 18.04.2026 19:30 Uhr Düren - Arena Kreis Düren

"A New Dimension"

Ab Oktober 2026 wird die internationale Erfolgstournee "A New Dimension" erneut in den größten Arenen Europas zu erleben sein. Die Zuschauer dürfen sich auf eine emotionale Reise durch die bekanntesten Werke des legendären Komponisten freuen, die in einem atemberaubenden Setting präsentiert werden. Zimmers einzigartige neue Orchestersuiten werden kombiniert mit bildgewaltigen Projektionen, kraftvollen Soundarrangements sowie berührenden Solo-Darbietungen und erschaffen so ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne.

Wir präsentieren folgende Termine:

Tickets für den 15.10.2026 19:30 Uhr Düsseldorf - PSD BANK DOME

Tickets für den 08.11.2026 19:30 Uhr Köln - LANXESS Arena

Tickets für den 12.11.2026 19:30 Uhr Dortmund - Westfalenhalle