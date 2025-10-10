Navigation

The-Moody-Blues-Bassist John Lodge ist tot

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 15:01

Bekannt ist die Band The Moody Blues vor allem für ihren Hit «Nights in White Satin». Nun ist ihr Bassist und Sänger gestorben.

John Lodge von der Band "Moody Blues"
© Steve C.Mitchell/EPA/dpa

Leute

London (dpa) - Der Bassist und Sänger der Moody Blues, John Lodge, ist im Alter von 82 Jahren «plötzlich und unerwartet» gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie. «Wir werden seine Liebe, sein Lächeln, seine Güte und seine absolute und nie endende Unterstützung für immer vermissen», erklärte die Familie demnach.

Die Rockband The Moody Blues wurde 1964 gegründet und war vor allem mit ihrer Rockballade «Nights in White Satin» berühmt geworden. Der in Birmingham geborene Lodge wurde erst zwei Jahre später gemeinsam mit Sänger Justin Hayward Teil der Gruppe.

«Wir sind zutiefst traurig, werden aber in Frieden voranschreiten, umgeben von der Liebe, die er für jeden von uns empfand», heißt es in der Mitteilung der Familie laut PA weiter.

© dpa-infocom, dpa:251010-930-147171/1

Weitere Meldungen

«Padel Fail»: Gercke verletzt sich beim Training

Kino & TV Mitten im Training zur ProSieben-Show «Promi Padel WM» knickt Lena Gercke um und verletzt sich am Fuß - das Ergebnis teilt sie wenig später bei Instagram.

Lena Gercke

Drake scheitert mit Klage gegen Kendrick-Lamar-Song

Kultur Die beiden Rapper-Größen Drake und Kendrick Lamar liefern sich 2024 ein regelrechtes Duell und keifen sich in Songs an.

Rapper Drake

Ist das die ungewöhnlichste Schlagerband Deutschlands?

Musik Ballermann-Stars gründen mit den Beerstreetboys eine satirische Schlager-Boygroup. Was sie mit ihrem Song «Und ab dafür» in der Szene erreichen wollen.

Ballermann-Stars wollen als Beerstreetboys die Schlagerwelt
skyline