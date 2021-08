Testzentrumsbetrüger aus U-Haft raus

Ihm wird vorgeworfen, in seinen zwei Testzentren in Mülheim (Testzentrum Ruhr und Testzentrum am Rhein-Ruhr-Zentrum) und einem weiteren in Neuss mehr Corona-Schnelltests bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet zu haben, als gemacht wurden. Die beschlagnahmten Unterlagen wurden ausgewertet und der Beschuldigte hat jetzt die Gelegenheit sich zu den Vorwürfen zu äußern, so die Staatsanwaltschaft. Alle drei Testzentren wurden bereits von den Behörden geschlossen.