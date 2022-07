Testlauf mit Laptops in Styrumer Café

Dort soll erprobt werden, wie sich die Laptops in das MUT-Programm einbauen lassen. Wöchentlich treffen sich in Styrum Frauen zum Deutsch lernen. Nach dem Konzept von MUT geht es neben dem Spracherwerb darum, sich in vertrauter Atmosphäre über aktuelle Probleme und Herausforderungen aus dem Alltag auszutauschen, heißt es. Mit den Laptops soll mehr digitale Teilhabe möglich gemacht und der Umgang mit Computern erlernt werden. Labdoo ist weltweit tätig und hat bereits in zahlreichen Projekten unter anderem Schulen mit Laptops ausgestattet. Geplant ist, dass auch weitere MUT-Cafés in Mülheim mit Laptops ausgestattet werden.