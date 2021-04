Terrakotta-Armee und Körperwelten weiterhin offen

Er reagiert damit auf Gerüchte, die Ausstellungen hätten nach Vorgaben der neuen Coronaschutzverordnung schließen müssen. Das ist nicht der Fall. Voraussetzung ist aber ein negatives bestätigtes Testergebnis, zum Beispiel mit einer Bescheinigung vom Testzentrum oder vom Arzt. Der Test darf aber nicht älter als 24 Stunden sein. Der Veranstalter arbeitet außerdem an einem Konzept, dass sich Besucher auch direkt an den Ausstellungen auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf testen lassen können. Aktuell ist das aber noch nicht möglich.





Infos und Tickets zur Ausstellung „Terrakotta-Armee“.

Infos und Tickets zur Ausstellung „Körperwelten".