Tausende Unterschriften gegen Gewerbegebiete

"Kein Gewerbegebiet auf den Saarn-Selbecker Hochflächen" - So heißt die Petition der Bürgerinitiative "Natürlich Selbeck". Sie sammelt online Unterschriften, um sich gegen ein mögliches Gewerbegebiet in dem Bereich zu wehren. Es liegt grob in Höhe Selbeck zwischen B1 und A52.

© Konstiantyn - Fotolia