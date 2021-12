Tannenbaumabfuhr startet in KW 2

Der 6. Januar fällt im kommenden Jahr auf einen Donnerstag. Das bedeutet, das die ersten Tannenbäume ab dem 10. Januar abgeholt werden. Die Abfuhr erfolgt immer an dem Tag, an dem auch die Restmülltonne geleert wird. Die Bäume müssen abgeschmückt rechtzeitig neben den Tonnen abgestellt werden. Sollten Bäume liegen bleiben, werden sie i.d.R. am Tag danach abgeholt. Hier könnt ihr euch den persönlichen Abfallkalender zusammenstellen.