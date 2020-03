Tankstellenräuber gibt auf

Zugeschlagen hatte er anscheinend fünfmal in Bottrop, dreimal in Essen, dreimal in Oberhausen und einmal in Marl. Er war wohl in Tankstellen und Spielhallen aufgetaucht und hatte Mitarbeiter mit einem Messer oder einer Waffe bedroht. Dazu zählt auch der Überfall auf eine Tankstelle an der Centroallee in Oberhausen, sagt die Polizei. Beute hatte der Mann dort am 18. März nicht gemacht. Die Kassiererin war seiner Aufforderung nicht gefolgt, ihm das Geld zu geben. Der Mann aus Bottrop sitzt jetzt erst mal in Untersuchungshaft.