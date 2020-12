Talsperren brauchen Regen

Weil die Talsperren so viel Wasser abgeben mussten, ist die Füllmenge stark gesunken. Gegenüber dem langjährigen Mittelwert sind es zum Start in den Winter rund 20 Prozent weniger. Die nächsten Monate muss es ordentlich regnen, damit die Talsperren wieder genügend Wasser aufstauen können. So stellt der Ruhrverband die überregionale Trinkwasserversorgung auch für einen möglichen nächsten trockenenen Sommer sicher.