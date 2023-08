TalentTage auf der Suche nach Fachkräften

Kinder und Jugendliche können aus mehr als 650 Angeboten auswählen. Es gibt Workshops, Exkursionen, Besuche in Unternehmen oder auch Infoveranstaltungen. Laut Veranstalter soll das ganze Ruhrgebiet zum Lernort werden. So kann im Krankenhaus Blutdruck gemessen werden, in der Backstube eigenes Brot gebacken oder Gewässer im Emschertal untersucht. Im Workshop „Kein Smartphone ohne Georessourcen“ wird das Handy unter die Lupe genommen: Welche Rohstoffe werden hier verbaut und wie werden diese gewonnen? Die TalentTage laufen seit 10 Jahren. Im letzten Jahr haben 45.000 Neugierige teilgenommen. Hier geht es zum Programm.