Tah als Abwehrchef: «Die Rolle muss man sich erarbeiten»

Orlando (dpa) - Nationalspieler Jonathan Tah sieht sich beim FC Bayern München nicht automatisch als der neue Abwehrchef. Seine Ambitionen auf eine Führungsrolle verhehlte der 29-Jährige gleichwohl bei seiner offiziellen Vorstellung beim deutschen Fußball-Meister in Orlando vor dem Beginn der Club-WM nicht. «Natürlich möchte ich Verantwortung übernehmen», sagte er.

Das Wort Abwehrchef möge er nicht so gerne. Und die Rolle müsse man sich im Team erarbeiten, argumentierte der Innenverteidiger: «Ich bin jemand, der hart arbeiten möchte. Dann wird man sehen, ob ich diese Rolle ausfüllen kann.»

Freund: «Absoluter Wunschspieler»

Bayerns Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hätten ihm in den gemeinsamen Gesprächen klar aufgezeigt, welche Rolle er in der Mannschaft einnehmen könne, berichtete Tah. Freund bezeichnete den ablösefreien Neuzugang bei der Vorstellung im Teamhotel nicht nur als «absoluten Wunschspieler», sondern als «Führungsspieler» und «Leader».

Tah sei auch ein zentraler Baustein dafür gewesen, warum Bayer Leverkusen in den vergangenen zwei Jahren so stark und erfolgreich gewesen sei, meinte Freund. Der 37-malige Nationalspieler will daran in München anknüpfen. «Ich bin hierhergekommen, um mich zu messen. Und ich kenne die Rolle aus Leverkusen natürlich. Aber wie gesagt: Ich muss es mir hart erarbeiten.»

Auch wenn er mit den anderen Münchner Nationalspielern nach der Nations League noch drei Tage frei hatte und erst am Donnerstag in die USA reiste, fühlt sich Tah bereit für sein Bayern-Debüt gleich am Sonntag (18.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) im ersten Gruppenspiel der Club-WM gegen Auckland City. «Ich bin bereit. Ich möchte mich hier so schnell wie möglich einleben», sagte er.