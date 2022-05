Tag der offenen Hochschule

Alle Institute sind dabei und bieten Schnupper-Vorlesungen und Mitmachaktionen. Auch für kleine Entdecker gibt es viel zu erleben, wie zum Beispiel Laser-Tag, wo zwei ferngesteuerte Rennwagen gegeneinander antreten. Kleine Ingenieure bauen Hovercrafts in Miniatur oder absolvieren einen E-Auto Parkour. Für Erwachsene gibt es einen Parkour für E-Scooter. Ein besonderes Highlight ist der neue Star der Hochschule Ruhr West: Roboterhund HaRWI. Er wurde diese Woche bereits offiziell vorgestellt und zeigt den Besuchern am Tag der offenen Tür, was er alles kann. Das gesamte Programm gibt es hier.