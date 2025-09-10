System Of A Down spielen Shows in Berlin und Düsseldorf

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Die US-Metalband System Of A Down kommt 2026 für zwei ihrer seltenen Europa-Konzerte nach Berlin und Düsseldorf. In der Hauptstadt spielen die Kalifornier am 8. Juli im Olympiastadion, zwei Tage später ist ein Auftritt im neuen Open-Air-Park in Düsseldorf geplant (10. Juli). Der Vorverkauf startet bereits am 19. September, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte.

Die vierköpfige Band feierte vor allem in den frühen 00er Jahren große Erfolge. Titel wie «Toxicity», «Chop Suey!» und «B.Y.O.B.» wurden zu Klassikern des Alternative Metal. Die Musiker mit armenischen Wurzeln kombinieren in ihren Liedern Einflüsse verschiedener Metal-Richtungen.

Neue Musik nahm die Band wegen interner Konflikte schon länger nicht mehr auf. Eine Ausnahme war die Single «Protect The Land / Genocidal Humanoidz», die 2020 erschien und den Konflikt um die Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan thematisierte. In den vergangenen Jahren spielten System Of A Down nur noch gelegentlich in Europa. In Deutschland waren sie zuletzt 2017 als Headliner bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park zu sehen.

Andeutungen auf Social Media

Die Europa-Tour startet Ende Juni im schwedischen Stockholm. Als Support-Acts treten Queens of the Stone Age und Acid Bath auf. Vor der offiziellen Tour-Ankündigung hatte die Band bereits Andeutungen gemacht: Das Band-Logo wurde in europäischen Städten wie London und Paris auf Gebäude projiziert. Diese Aktionen teilte die Band wiederum auf ihrem Instagram-Account.

Vor dem allgemeinen Vorverkauf ist eine Presale-Aktion angekündigt, für die sich Fans bei der Band registrieren können. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.