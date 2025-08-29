Navigation

Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion

Veröffentlicht: Freitag, 29.08.2025 10:15

Es ist der erste gemeinsame Auftritt nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung: Die Megastars Taylor Swift und Travis Kelce besuchen zusammen ein College-Football-Spiel in Kansas City.

Swift und Kelce beim College-Football
© Charlie Riedel/AP/dpa

Fotos aus VIP-Bereich

Kansas City (dpa) - Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich Taylor Swift und Travis Kelce zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden frisch verlobten Superstars besuchten am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Nebraska Cornhuskers und den Cincinnati Bearcats im Arrowhead-Stadion in Kansas City (Missouri). 

Fotos zeigen die Pop-Sängerin und den Football-Profi (beide 35) zusammen in einer Loge. Auf einem Bild sieht man, wie Kelce in einem rot-weiß gestreiften Rugby-Shirt sein früheres Collegeteam anfeuert, während Swift daneben sitzt und lachend zu ihm hochschaut. 

Kelce stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio und besuchte dort die University of Cincinnati, wo er für deren Mannschaft (Bearcats) spielte. Er und Swift hatten am Dienstag mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», teilten die beiden US-Amerikaner mit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Swift und Kelce beim College-Football
Travis Kelce und Taylor Swift schauten sich von einer Loge aus das Spiel zusammen an.© Charlie Riedel/AP/dpa
Travis Kelce und Taylor Swift schauten sich von einer Loge aus das Spiel zusammen an.
© Charlie Riedel/AP/dpa

