Swift und Kelce loben «Eras»-Fans in Gelsenkirchen

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 11:27

Lichtballons, Gänsehaut – und ein Ortsname, der Zungen verknotet: Taylor Swift und Travis Kelce schwärmen von den Fans in Gelsenkirchen und lachen über Kelces «Gelsingerken».

Besondere Choreografie

Düsseldorf (dpa) - Die «Eras Tour» hat Superstar Taylor Swift in 51 Städte auf der ganzen Welt geführt - doch ausgerechnet die Auftritte in Gelsenkirchen scheinen ihr und ihrem Partner Travis Kelce im Kopf geblieben zu sein. Er erinnere sich noch genau an Gelsenkirchen, sagte der Footballer Kelce in seinem Podcast «New Heights», den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert.

Swift: Fan-Erfahrung war «so besonders»

Während des Songs «Willow», bei dem sich die Tänzerinnen und Tänzer mit leuchtenden Kugeln auf der Bühne bewegen, hätten die Fans dasselbe im Publikum gemacht. «Sie sind wirklich im Kreis getanzt, haben Kugeln hochgehoben und sie einander weitergegeben», erzählte Kelce. 

Diese Fan-Tradition sei während der «Eras»-Shows in Europa entstanden, sagte Swift. Die Fans hätten Ballons mit ins Stadion gebracht, diese aufgeblasen und mit ihren Handylichtern zum Leuchten gebracht. «Es war verrückt, hinzuschauen und zu sehen, wie spontan Tausende dieser Kugeln aufstiegen.» Sie habe keine Ahnung, wie die «Swifties» das überhaupt organisiert hätten. «Es war so besonders», betonte die Sängerin. «Es fühlte sich an, als wären wir alle Teil von etwas, das man so nicht planen konnte.»

«Was hast du gerade gesagt? "Gelsingerken"?»

Mit seiner Aussprache von «Gelsenkirchen» sorgte Kelce für Erheiterung. «Was hast du gerade gesagt? "Gelsingerken"?», fragte sein Bruder Jason. «Das ist tatsächlich... das ist eine Stadt?» - woraufhin Kelce erklärte: «Wenn du es mit deutschem Akzent aussprichst, klingt es wahrscheinlich mehr wie die tatsächliche Stadt. Aber mein amerikanischer Akzent ist: "Gelsingerken".»

Neue «Era» beginnt am 3. Oktober

Die Fans hätten noch viele andere solcher Aktionen erfunden. «Am Ende der Tour war es wie die "Rocky Horror Picture Show" - sie hatten ihre eigene Choreografie», erzählte Swift.

Die 35-Jährige trat als Gast in der Podcast-Folge auf, die am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Sie sprach darin nicht nur über die vergangene «Eras Tour», sondern kündigte auch eine neue «Era» an: Ein neues Album mit dem Titel «The Life of a Showgirl», das am 3. Oktober erscheint.

© dpa-infocom, dpa:250814-930-910469/1
