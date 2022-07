SWB warnt für Betrügern an Haustür

Er behauptete, dass die SWB am 1. August die Fernsehanschlüsse der Mieter abstellen würde, weil sie nicht mehr mit Vodafone zusammen arbeite. Die Anschlüsse würden dann auf die Telekom umgestellt. Die SWB stellt klar, dass das nicht stimmt. Kein Fernsehanschluss werde abgestellt, da die bestehenden Verträge weiterlaufen. Diese Betrüger sollten auf keinen Fall in die Wohnung gelassen und sofort abgewiesen werden, so die SWB.