Football-Fans dürfen sich im Februar wieder auf das absolute Highlight des Jahres freuen. Super Bowl 59 steht an - das Finalspiel der NFL-Playoffs. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand für Super Bowl LIX.

Wer spielt im Super Bowl 59?

Im Finale der National Football League (NFL) stehen sich im Caesars Superdome in New Orleans die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles gegenüber. Dieses Duell gab es schon vor zwei Jahren im Super Bowl 57. Damals gewannen die Chiefs mit 38:35. In diesem Jahr könnten sie also zum dritten Mal in Folge die Trophäe in die Höhe reißen - das wäre ein neuer Rekord.

Super-Bowl-Ticketpreise exorbitant teuer

Die Ticketpreise für den Super Bowl 59 schießen mal wieder komplett durch die Decke. Klar, dass eines der begehrtesten Tickets überhaupt, schon viel kostet, ist logisch. Die Preise beginnen beim offiziellen Tickethändler der NFL - Ticketmaster - bei schlappen 7.000 Dollar (Stand 31. Dezember). Die Ticketpreise gehen bis über 20.000 Dollar für ein einen Platz in den ersten Reihen. Wer sich das selbst mal anschauen möchte, kann über diesen Link die Ticketpreise einsehen.

Das größte Spektakel, das größte Einzelsportereignis der Welt: Der Super Bowl im American Football. © picture alliance/dpa/Press Association | Anthony Behar Das größte Spektakel, das größte Einzelsportereignis der Welt: Der Super Bowl im American Football. © picture alliance/dpa/Press Association | Anthony Behar

Kostspielige Werbespots beim Super Bowl 59

Auch in diesem Jahr produzieren große Firmen und Unternehmen aus verschiedenen Sparten aufwendige Werbespots, die in der Halbzeit und in Spielunterbrechungen ausgestrahlt werden. So zum Beispiel Bud Light, Doordash, Oreos oder bestimmte Fast-Food-Firmen. Rund 30 Sekunden Werbung während des Super Bowls kostet einer Erhebung zufolge über 5 Millionen Dollar. Der übertragene Fernsehsender in den USA - CBS - hatte, wie es so üblich ist, im Vorfeld schon angekündigt, dass alle Werbeplätze schnell verkauft wurden. Allein zu den Halbfinalspielen schalteten, nur in den USA, über 55 Millionen Menschen pro Partie gleichzeitig zu. Die NFL vermeldete, dass die Zuschauerzahlen um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

Die Vorschau auf einige der Super Bowl-Werbungen, die die Zuschauer in den USA (und auch Deutschland) sehen werden.

Wo kann man den Super Bowl 59 verfolgen?

Im deutschen Fernsehen überträgt der Sender RTL ab Sonntagabend (10. Februar) den Super Bowl, auch auf der eigenen Streaming-Plattform RTL +. Der Sport-Streamingdienst DAZN ist ebenfalls live dabei und geht kurz vor Start auf Sendung. Bei DAZN könnt ihr zwischen deutschem und englischsprachigen Kommentar wählen.

Die Halbzeitshow

Fans erwarten ein riesiges Hip-Hop-Fest in New Orleans, denn US-Rapper Kendrick Lamar wird der Halftime-Showact sein. Lamar stand schon im Super Bowl 57 in Los Angeles auf der Bühne, neben Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und 50 Cent. Er sagte im Vorfeld: "Ich möchte nicht, dass ihr das verpasst. Wir treffen uns am 10. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut."

Man darf gespannt sein, ob Lamar alleine auftritt oder er sich Kollegen mit auf die Bühne holt.

Kendrick Lamar, Super Bowl LIX. New Orleans. Im Februar 2025 tritt der Rapper in der Halbzeit-Show auf.

Die Super-Bowl-Trophäe

Jedes Jahr bekommt der Gewinner des Super Bowls einen wirklich ikonischen silbernen Pokal. Seit 1967 bekommt der Sieger die sogenannte "Vince Lombardi Trophy". Entworfen hat die Trophäe Tiffany-Vizepräsident Oscar Riedner während eines Mittagessens mit NFL-Funktionär Pete Rozelle. Die Vince Lombardi Trophy" misst 55 Zentimeter groß und ist 3,5 Kilo schwer. Sie besteht aus Sterlingsilber.

So sieht die Vince Lombardy Trophy - die Super-Bowl-Trophäe - aus. © picture alliance/dpa | David J. Phillip So sieht die Vince Lombardy Trophy - die Super-Bowl-Trophäe - aus. © picture alliance/dpa | David J. Phillip

Super-Bowl-Parties in NRW

Der Super Bowl wird - nicht nur bei uns in Deutschland - genutzt, um ihn im großen Rudel zu gucken. Egal ob zuhause bei einem Bekannten oder hier und da in Kneipen beziehungsweise Bars. Wir haben für euch einen kleinen Überblick über größere "Watch-Parties" in NRW.

Die Fast-Food-Kette "Three Sixty Sportsbar" wird in ausgewählten Restaurants eine Super-Bowl-Party schmeißen. Meist sind diese - wie zum Beispiel im Bermuda-Dreieck in Bochum - schnell ausverkauft.

wird in ausgewählten Restaurants eine Super-Bowl-Party schmeißen. Meist sind diese - wie zum Beispiel im Bermuda-Dreieck in Bochum - schnell ausverkauft. In der Weststadthalle in Essen wird es ein Public Viewing geben. Beginn ist um 22:30 Uhr.

wird es ein Public Viewing geben. Beginn ist um 22:30 Uhr. Auch in Düsseldorf geht es vom 9. auf den 10. Februar rund. Es gibt eine Art "Super Bowl-Woche" im Rheinriff. Los gehts ab 21 Uhr. Zudem veranstaltet der Düsseldorfer American-Football-Club "Düsseldorf Panther" ein Rudelgucken im UFA-Palast.

geht es vom 9. auf den 10. Februar rund. Es gibt eine Art "Super Bowl-Woche" im Rheinriff. Los gehts ab 21 Uhr. Zudem veranstaltet der Düsseldorfer American-Football-Club "Düsseldorf Panther" ein Rudelgucken im UFA-Palast. Die Cineplex-Kinoreihe veranstaltet in diversen ihrer Kinos ebenfalls eine "Super Bowl"-Party, los gehts meistens ab 23:15 Uhr.

veranstaltet in diversen ihrer Kinos ebenfalls eine "Super Bowl"-Party, los gehts meistens ab 23:15 Uhr. Selbiges gilt für UCI-Kinos , in NRW unter anderem in Bochum.

, in NRW unter anderem in Bochum. TopGolf in Oberhausen bietet ebenfalls an, das Finale der NFL sich im Barbereich anzuschauen.

Weitere Angebote gibt es in Xanten (Plaza del Mar), in Attendorn im JAC-Kino, im Cinestar Dortmund oder in Lüdenscheid (Dahlmann by Rotweb)

In manchen Regionen von Nordrhein-Westfalen sind Stand jetzt keine größeren Parties geplant, das gilt zum Beispiel für die Region rund um Kleve und Goch, aber auch in der größten Stadt im Sauerland - Iserlohn - findet keine großes Rudelgucken aktuell statt.

Autor: Joachim Schultheis