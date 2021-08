Südviertel bekommt Anwohnerparkplätze

Jahrelang hatte es Streit um mögliches Anwohnerparken in dem Bereich gegeben. Geplant ist, dass im Bereich zwischen Muhrenkamp und Paul-Essers-Straße sowie zwischen Gerber- und Kämpchenstraße begrenzte Bewohnerparkzonen eingerichtet werden. Dort dürfen Anwohner parken. Für Mitarbeiter benachbarter Geschäfte, Firmen und Krankenhäuser oder Besucher der Innenstadt sind die Stellplätze tabu. Diese hatten in der Vergangenheit im Südviertel immer wieder die Straßen zugeparkt und damit für Ärger bei den Anwohnern gesorgt. Allerdings sieht das neue Anwohnerparken nur rund 250 Stellplätze vor - rund 200 weniger als laut WAZ eigentlich nötig wären. Die Stadt will aber knapp 260 Stellplätze für jedermann behalten. Dort ist zwischen 9 und 18 Uhr zwei Stunden parken mit Parkscheibe erlaubt. Ob also der Kompromiss zum Anwohnerparken im Südviertel was bringt, muss sich erst noch zeigen.