Styrumer brutal in eigener Wohnung überfallen

Gegen 2 Uhr nachts war das Opfer durch Klopfgeräusche an seinen Rolläden im Haus an der Feldstraße geweckt worden. Als der Mann schlaftrunken die Tür öffnete, stürmten zwei Männer und eine Frau in seine Wohnung und schlugen auf ihn ein. Sie waren laut Polizeibericht mit einem Messer bewaffnet. Auch die schlafende Familie des Opfers wurde massiv bedroht. Das dauerte mehrere Stunden.

Mann sollte an Geldautomat noch mehr Geld abholen

Der Styrumer gab den Tätern sein Bargeld in zweistelliger Höhe, doch sie zwangen ihn mit ihnen zusammen zu einem Geldautomaten an der Oberhausener Straße zu gehen und noch mehr Geld abzuheben. Als das Opfer versuchte zu fliehen, bekam es erneut Schläge. Es wurde dabei aber nur leicht verletzt. Erst gegen 6.45 Uhr heute morgen gelang es ihm, die Polizei zu rufen. Nach Hinweisen von einem Nachbarn konnte die Polizei die drei Täter im Alter zwischen 18 und 27 Jahren identifizieren und festnehmen. Auch sie wohnen in Mülheim.