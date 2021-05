Styrum und Saarn betroffen

Demnach sind in Styrum rechte Schriftzüge und Hakenkreuze auf Hausfassaden und Haltestellen geschmiert worden. Zudem wurden an mehreren Ufersteinen unterhalb der Mendener Brücke in Saarn aufgesprühte Hakenkreuze entdeckt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden.