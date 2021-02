Styrum: Autofahrer gegen Baum geprallt

Wegen Glätte auf der Straße ist ein Autofahrer in Mülheim frontal gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei hatte der 21 Jahre alte Mann am späten Abend auf der Albertstraße in Styrum die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

© chalabala - stock.adobe.com