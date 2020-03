Sturmfront hinterlässt Schäden in Mülheim

Eine kurze Sturmfront mit heftigen Regen hat am Samstag in Mülheim für Schäden gesorgt. Unsere Feuerwehr musste zu acht Einsätzen ausrücken, zieht ein Sprecher Bilanz. Meistens hatten sich an Gebäuden Dachziegel oder andere Bauteile gelöst.

© Bastian Haumann/ FUNKE Foto Services