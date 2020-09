Stundenlanges Warten am Diagnosezentrum

Grund für den Andrang gestern waren zwei Corona-Fälle an der Grundschule Fröbelstraße. Rund 50 Kinder durften sich deswegen freiwillig testen lassen. Heute waren es rund 120 Kinder und Erzieher der Kita Menschenskinder, an der es auch eine Corona-Infektion gibt. Wir können im Diagnosezentrum nicht mehr leisten, sagt die Stadt. Die Einrichtung in Saarn sei ein zusätzliches Angebot zu den Arztpraxen. Andere Städte hätten so etwas nicht mal. Wer sich krank fühle, müsse sich überlegen, ob er besser zu einem der Hausärzte geht, die Corona-Tests anbieten.

Hier geht es zu der Liste aller Arztpraxen in Nordrhein, die Corona-Tests machen - inklusive Mülheim.