Navigation

Studie: Mülheim im Revier Spitzenreiter bei Homeoffice

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 14:00

Bei uns in Mülheim gibt es die meisten Remote-Jobs im Ruhrgebiet. Das zeigt eine Analyse des Stellenportals Indeed.

26,3 Prozent der geprüften Mülheimer Jobs erlauben demnach Heimarbeit. Damit liegt Mülheim im Deutschland-Vergleich auf Platz 13. Auch in Essen gibt es überdurchschnittlich viel Homeoffice. Schlusslicht im Ruhrgebiet ist Duisburg mit 19 Prozent. Grundlage der Untersuchung waren Stellenausschreibungen und Suchanfragen auf Indeed, die Begriffe rund um Remote Work oder hybrides Arbeiten enthalten haben. Ausgewertet wurden Städte mit über 100.000 Einwohnern.

Weitere Meldungen

Wie erkennen Bewerber familienfreundliche Arbeitgeber?

Beruf & Bildung Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, etc.: In einer Stellenanzeige können Arbeitgeber viel versprechen.

Mann mit Kleinkind im Homeoffice

Was Sie beim Krankengeldbezug müssen und dürfen

Beruf & Bildung Das Krankengeld ist eine Leistung für Arbeitnehmende, die wegen einer Krankheit längere Zeit arbeitsunfähig sind.

Eine Frau mit gebrochenen Fuß telefoniert auf dem Sofa

Was Sie zum Krankengeld wissen müssen

Beruf & Bildung Wenn Arbeitnehmende für längere Zeit krank sind, zahlt die gesetzliche Krankenkasse in der Regel nach sechs Wochen Krankengeld. Experten-Rat, worauf Betroffene achten sollten.

Eine Frau läuft mit Gehhilfen zu Hause
skyline