Studie: Mülheim im Revier Spitzenreiter bei Homeoffice

26,3 Prozent der geprüften Mülheimer Jobs erlauben demnach Heimarbeit. Damit liegt Mülheim im Deutschland-Vergleich auf Platz 13. Auch in Essen gibt es überdurchschnittlich viel Homeoffice. Schlusslicht im Ruhrgebiet ist Duisburg mit 19 Prozent. Grundlage der Untersuchung waren Stellenausschreibungen und Suchanfragen auf Indeed, die Begriffe rund um Remote Work oder hybrides Arbeiten enthalten haben. Ausgewertet wurden Städte mit über 100.000 Einwohnern.