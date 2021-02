Straßensperrungen wegen Krötenwanderung

Ab heute Abend (19.2.) sind in Mülheim über Nacht wieder Straßen wegen der Krötenwanderung gesperrt. Die setzen sich nämlich jetzt wegen der milderen Temperaturen wieder in Bewegung zu den Gewässern, in denen sie immer laichen.

© Stadt Mülheim